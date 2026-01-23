¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ø¤Î·É°Õ¤À¡££±·î22Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤¬49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥»¥ê¥¨A¡¦¥í¡¼¥Þ¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØVoce Giallorossa¡Ù¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅÄ»á¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1998Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¤Ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Åö»þÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨A¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡¢1999-2000¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥í¡¼¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥é¥ÖÄÌ»»£³ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¤¥¿