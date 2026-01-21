全日本スキー連盟は21日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプで2大会連続の金メダルを狙う平野歩夢（TOKIOインカラミ）が複数箇所の骨折や打撲の診断を受けたと発表した。17日の試合で負傷していた。