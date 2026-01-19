スペイン南部で高速列車が脱線し、これまでに少なくとも39人が死亡しました。列車内には乗客が閉じ込められているとみられ、救出活動が続いています。スペインメディアによりますと、18日、南部コルドバ近郊で高速列車が脱線する事故が起き、これまでに少なくとも39人が死亡、152人が負傷したということです。列車はマドリードに向かっていて、駅の入り口付近で脱線し、別の線路を走っていた列車に衝突。その列車も脱線したとして