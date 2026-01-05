中国の習近平国家主席は、ベネズエラを攻撃したアメリカのトランプ政権を念頭に「一方的ないじめが国際秩序に深刻な打撃を与えている」と批判しました。中国国営の中央テレビによりますと、5日、習近平国家主席はアイルランドのマーティン首相と会談した際、アメリカのトランプ政権を念頭に「一方的ないじめが国際秩序に深刻な打撃を与えている」と批判しました。そのうえで、「各国は他の国の国民が選択した発展の道を尊重し、国