国会議事堂次期衆院選の立候補予想者が昨年12月31日現在、702人に上ることが共同通信社の集計で分かった。女性は121人。自民党と日本維新の会の連立政権となって初めての衆院選となる公算が大きく、高市政権への審判となる。自民、維新は現時点で選挙区調整をしておらず、両党が競合する選挙区は64。野党が候補を立てていない空白区も61に上る。各党の擁立は進んでいないのが現状で、年内の衆院解散・総選挙を想定し作業を急ぐ。