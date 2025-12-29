会社員でも年収2,000万円以上の方などは、確定申告が必須です。住宅ローン控除やふるさと納税などを活用すると、税額を大きく下げられるメリットも。仕事が落ち着いた年末年始にこそ考えておきたい、確定申告の大切なポイントをわかりやすく解説します。2026年の確定申告期間は、2月16日(月)〜3月16日(月)です。※画像はイメージ会社員の確定申告とは？確定申告といえば自営業者やフリーランスで働く人をイメージするかもしれませ