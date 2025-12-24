ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、年末年始限定のキャンペーン「肉バーガーフェア」を12月29日から開催。今回のキャンペーンでは、「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」が販売されます。【画像】すっごい”肉”!!! 分厚すぎる「肉バーガー」を見る！どこから食べても「肉」！同商品は、2枚ずつ重なった牛肉100％パティ、レッドチェダーチーズと一緒に、牛カルビ肉を合わせ、4種類のチーズ