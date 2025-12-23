孤独は「寂しい」というイメージがつきものですが、一人でいることを楽しめる人も確かにいます。孤独でも平気な人と孤独だと不安になる人は、何が違うのでしょうか。孤独を受け入れる方法も含め、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「孤独感」を募らせやすい人の“特徴”です！Q.そもそも、心理的に「孤独」とはどのような状態を指すことが多いのでしょうか。うるかすさん「『周りにど