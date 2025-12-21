冬の都大路を駆け抜ける全国高校駅伝が21日開催され、県代表の大分東明は女子は17位、男子は26位でフィニッシュしました。 京都市で21日に行われた全国高校駅伝。5区間で争う女子のレースには57校が出場しました。11年連続で都大路に挑む県代表の大分東明は一区を27位でタスキを繋ぎます。その後、22位まで順位を上げると、最終5区の滝川が5人抜きの力走をみせ、17位（1時間10分9秒）でフィニッシュしました。 一方、7区間