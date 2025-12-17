ユキ コタロウさんの漫画「下垂体腫瘍で入院した日々の記録」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む下垂体腫瘍と診断され、手術を受けることになった女性。入院前の診察では「生命に関わることもある」と言われ不安になりましたが…という内容で、読者からは「何だか感動しました」「健康の大切さを実感」「参考になった」などの声が上がっています。「授乳期でもないのに母乳が