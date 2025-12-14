12月になり、朝晩を中心に冷え込みが厳しくなりました。そんなときはラーメンやうどんなどの麺料理を食べたくなる人は多いのではないでしょうか。ところで、ニチレイフーズが販売する「個食麺」の売れ行きが好調です。「香ばし炒めの濃厚味噌ラーメン」や「本当に旨い担々麺」など5種類の商品があり、いずれも電子レンジでトレイごと温めるだけで調理できるのが特徴です。商品開発のきっかけや電子レンジで調理しても、麺の食感