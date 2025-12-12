今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「小型機が“走行中の車”に直撃高速道路に“緊急着陸”」についてです。◇アメリカ・フロリダ州で高速道路の上を飛行中の1機の小型機。小型機と高速道路の距離が狭まっていった次の瞬間――小型機が走行中の車に直撃。少年「まじかよ！まじかよ！まじかよ！」「小型機が高速道路で車に衝突した！」地元メディアによりますと、小型機は飛行中に突然エンジン