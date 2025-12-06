旅館のチェックアウト時に布団を畳むべきかどうかについて、温泉旅館「季譜の里」（岡山県美作市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】旅館のチェックアウト時、布団は畳むor畳まない？正解はこちら！公式TikTokアカウントでは、「旅館で布団はたたむな！？」というタイトルの動画を公開。この動画では、従業員が布団は畳まなくても問題ないと解説しています。その理由として、忘れ物があったときに布団を