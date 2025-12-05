伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem◇」（◇＝ハート）に、新色のホリデーラインが登場した。公開された最新ビジュアルでは、ジュエリーのように輝くディテールをまとった“あざとランジェリー”を着用し、華やかでロマンティックな魅力を存分に放っている。【写真】Tバックスタイルも！新作ランジェリーで色気たっぷりな伊藤桃々今回の新作は、聖夜にふさわしいドラマティックな「ルビーレッド」と、雪の