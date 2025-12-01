元卓球日本代表の石川佳純さん（32）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ハマっているスポーツについて語った。現役時代は五輪3大会連続のメダルを獲得した石川さん。2023年5月1日、現役引退を表明し現在はスポーツキャスター、解説者としても活躍している。「選手時代はとにかく卓球。いろんなスポーツやってみたかったんですけど、時間もなかったしケガも怖くて出来なかった」と説明。「今年初め