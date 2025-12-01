「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）今年の欧州年度代表馬で４番人気に支持されたフランスのカランダガンが、１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する２分２０秒３の驚異的なタイムでＶ。０５年アルカセット以来２０年ぶりの外国馬による勝利をつかんだ。３番人気ダノンデサイルは前２頭のマッチレースにはついて行けなかったが、内で粘るクロワデュノールをとらえて３着に入った。戸崎