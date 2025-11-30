人身事故や混雑などを理由に、電車が遅延することは珍しくありません。そんな中、新聞の報道によると、JR秋葉原駅（東京都千代田区）で11月28日午前4時50分ごろ、同54分発の中央・総武線各駅停車の中野発千葉行き普通電車（10両編成）が、定刻より4分早く発車し、ホームには約200人が取り残されたということです。この日の秋葉原駅の千葉方面の後続電車は午前5時21分発で、ホームに取り残された客は約30分待つことになったといい