作曲家の樫原伸彦氏が２７日までにＴｈｒｅａｄｓを更新し、元ＴＯＫＩＯメンバーの国分太一との思い出を語った。樫原氏は「１９９０年頃の少し前の話」と切り出し「半年ほど、国分太一さんが自分の元へキーボードを習いに通ってきていました。ジャニーズ事務所さんからの依頼でレッスンを担当しましたが、楽譜もコードも知らない子を教えることに少し難儀しました。しかし、彼は本当に飲み込みが早くて、あっという間にコード