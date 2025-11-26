ウクライナ停戦をめぐって、トランプ大統領が新たな和平案を提示し、大きな転換点となる可能性がある。今後の展開を読む。これまでの停戦仲介これまでもトランプは、様々な和平案を提示してきた。8月15日には、アラスカでプーチン大統領と首脳会談を行ったが、トランプによる厚遇で、ロシアは、国際社会の表舞台に復帰できたのみならず、停戦交渉を長引かせることができ、また制裁回避も実現できた。しかし、トランプの主張はその