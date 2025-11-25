¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTART UP FRONTIER FEST 2025¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖFRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Éý¹­¤¤¶È³¦¡¦¶È¼ï¤«¤éÂ¿¿ô¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Áª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿8¼Ò¤¬ËÜÁª¤ÇÇ®°Õ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢Í¥¾¡´ë¶È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢