全国約6300店から選ばれし50店サッポロビールが、高品質な樽（たる）生ビールを提供する店舗を表彰する「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」を、ライブレストラン「BLUE NOTE PLACE」（東京都渋谷区）で開催しました。【写真】「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」の様子THE PERFECT 黒ラベル AWARDとは、同社の生ビールのロングセラーブランド「ザ・パーフェクト黒ラベル」を取り扱う全国約6300店の中から、品質基準「3C」（