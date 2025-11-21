西武がドラフト１位で指名した明大・小島大河捕手（２２）が２１日、都内で入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円（金額は推定）で内諾した。ドラフト会議から約１か月。無事に入団内諾を終え、「埼玉西武ライオンズの一員になれるという嬉しい気持ちでいっぱいです」と胸中を明かした。提示された金額のケタには、「今まで見たことのない金額だったのでびっくりしましたし、この金額に似合