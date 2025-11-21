ファミリーマート（東京都港区）が、ラムレーズンを使用したデザートや焼き菓子、パン、菓子、サンドイッチ、アイスなど全11種類の商品を展開する新キャンペーン「ラムレーズンフェア」を11月25日から実施します。同社が「ラムレーズンフェア」を行うのは初めて。【画像】「めっちゃラムレーズン入ってる！！」これが「ラムレーズンフェア」です！デザートでは、洋酒の効いたラムレーズンを、クリームやトッピングに使った「