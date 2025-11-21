記事のポイントAI広告への不信感が広がるなか、ストラスベリーが手作業290時間の映像制作で温かさを提示している。ラグジュアリーブランドが著作性と触覚表現を重視し、AIは補助的役割として限定的に活用している。ヴヴェンドがライブ動画で質感や動きを伝え、購買体験の精度向上につなげる取り組みを示している。ラグジュアリーブランドは、デジタル時代において「クラフト（手仕事）」が何を意味するのかを再考している。そして