コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「グラクロ」「グラクロ〜海老（えび）香るトマトソース〜」を11月26日から期間限定で発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん…！」→これがコメダ新作「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」の“断面”です！SNS「絶対おいしいやつだこれ」同店の冬の定番「グラクロ」は、5種のチーズ（ゴーダ・モッツァレラ・チェダー・パルメザン・エダム）を使用