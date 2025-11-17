「ソニーの“我が世の春”感が色濃く出たメンバーになりましたね」。11月14日に発表された「NHK紅白歌合戦」の出場歌手一覧を見て、音楽業界関係者はこう語る。37組中11組がソニー・ミュージック系レーベルの所属。業界内からは「いくら勢いがあるからといって偏りすぎじゃないか」という声も出ている。＊＊＊【写真を見る】ちゃんみなの「セクシーショット」HANA、ちゃんみな、幾田りらが初出場まず今年の紅白に選ばれたソニ