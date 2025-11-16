この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、チベスナ🇬🇧夫の限界オタク(@futon_is_my_bf)さんの投稿です。 毎日の「いただきます」と、ひとことの感想がうれしい チベスナ🇬🇧夫の限界オタクさん、結婚して6年目。ご主人さんが毎回お弁当を食べる時にくれるLINEが話題になっています。それがこちらです。 夫、結婚6年目でもほぼ毎回お弁当食べる時に