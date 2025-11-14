高市早苗首相が衆院予算委で、台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言し、これに中国の駐大阪総領事がＳＮＳに「汚い首は斬ってやる」などと投稿し、中国外務省が日本の駐中国大使を呼び出すなど高市首相の発言撤回を求めて抗議している件で、木原稔官房長官が１４日の会見で日本政府の対応を説明した。木原官房長官は「中国外交部の会見発言は承知している。高市総理の国会発言に中国側から抗議の申