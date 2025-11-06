在宅ワークの長時間作業に最適なSteelcaseのオフィスチェア「Think」をレビュー！コロナ禍以降、在宅ワークやオンライン会議、オンライン講義などが常識になりました。在宅で作業する際にはパソコン（PC）やタブレット、無線LAN（Wi-Fi）環境などが必要ですが、椅子も重要な要素となります。長時間座っていても負担の少ない椅子を選択することによって在宅ワークが快適に過ごすことができます。在宅用の高機能な椅子として個人で良