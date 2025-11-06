在宅ワークの長時間作業にはオフィス用チェアが最適な理由を紹介！オフィス家具メーカーのSteelcaseが「Think」を一新【レビュー】
コロナ禍以降、在宅ワークやオンライン会議、オンライン講義などが常識になりました。在宅で作業する際にはパソコン（PC）やタブレット、無線LAN（Wi-Fi）環境などが必要ですが、椅子も重要な要素となります。長時間座っていても負担の少ない椅子を選択することによって在宅ワークが快適に過ごすことができます。
在宅ワークにオフィスチェアの導入例としてアメリカ合衆国のグランド・ラピッズを拠点とするオフィス用家具メーカーであるSteelcaseのオフィス用チェア「Think」シリーズが一新され、日本でも2025年4月より販売されています。価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webサイト（ https://jp.steelcase.com/ ）内の公式Webストア「Steelcase Store」ではThinkが119,980円、Think（キルティング）が125,970円となっています。
Thinkシリーズはサステナブルを意識したデザインで、製品の最大95％がリサイクル可能となっており、製品自体も最大28％がリサイクル材料で作られています。また世界で初めてCradle-to-Cradle認証を受けており、アメリアBIFMA e3規格の「レベル3」認証を初めて取得した製品となっています。今回、そんなThink（キルティング）を日本法人である日本スチールケースよりご提供いただいて実際に試してみましたので、その模様を紹介したいと思います。
体験会にて紹介されたSteelcaseの企業情報
Steelcaseは創業113年になるオフィス家具メーカーで、従業員が1万1300人、2024年の売上高が4800億円、グローバル拠点が44箇所となっており、製品保証も12年と長く、カーボンニュートラル認証を取得しているグローバル企業です。そんなSteelcaseのオフィスチェアは長時間のオフィス作業が快適に行える技術を多く搭載しており、Thinkシリーズもこれまで世界的にベストセラーとなっていました。
そんなThinkシリーズが一新され、ライブバックテクノロジーを搭載し、背もたれがフレックスに可動するようになっており、背骨の自然な動きを研究して快適な姿勢をサポートします。またシートと背もたれが連動する独自メカニズムにてリクライニングしても腕と床が並行になるため、世界基準の調査研究で95%の人にフィットするモデルになっています。またワークチェアの特許を多く取得しています。
Think（キルティング）の背もたれのフレクサー
背もたれにはフレクサーと呼ばれる樹脂ワイヤーが装備されており、ライブバックシステムと呼ばれるスチールケース独自の機能となっており、背中に荷重を掛けるとフレクサーがしなやかに変形してソフトに背中が収まるようになっています。またSteelcaseのロゴが入ったランバーサポートは上下に移動できるため、腰に当たる場所に配置することによって安定性がアップします。さらに内蔵されたスプリングで座っている人の動きに追従するようになっています。
アジャスタブルアームが一番高い位置と低い位置
アジャスタブルアームは4方向（上下・前後・左右・角度）に動く機能を持っています。ユーザーの体型や操作するデバイスによって、好きな位置に調節することが可能です。また座面は疲れにくい適応力の高いクッションとなっています。
さらにフレックスシートエッジによって座面の前部はやわらかく曲がるため、大腿部圧迫による座り疲れ、足のむくみ対策になります。座面の奥行の調節も可能なので、着座姿勢に合わせることができ、座面が国産メーカーのチェアよりも大き目になっているため、あぐらをかくような姿勢でも快適に利用できます。
座面の奥行を一番奥に設定、座面の奥行を一番手前に設定
体重感知機能を搭載しており、体重を認識して座る方へ確実にフィットします。コンフォートダイヤルを使って背もたれの反発力とリクライニング角度の調節が可能で、4つのポジション（「アップライトバッククロック」および「ミッドストップリクライニング」、「体重感知機能付きフルリクライニング20％増」、「体重感知機能付きフルリクライニング」から選択可能）が設定できます。
リクライニング角度が小さい例「アップライトバッククロック」
リクライニング角度が大きい例「体重感知機能付きフルリクライニング20％増」
椅子の高さの変更は座った状態でレバー操作で簡単に行なうことができ、ハードフローリング用ソフトキャスターを装備しているため、フロアの移動がスムーズに行なうことができます。
一番低い例、一番高い例
ソフトキャスター
実際にThinkを利用してみると、姿勢に合わせる可動域が大きいため、自分の好みのポジションに合わせることができます。背中は包みこまれるような快適さがあり、座面が広く、クッションが効くため、長時間の利用でも快適でした。背面に荷重をかけても、コンフォートダイヤルでリクライニングの強度調整ができるため、ほどよくリクライニングします。
Thinkの機能を活用することで、在宅ワークで長時間作業が快適にできます。パソコンに向かうときには背もたれを立てた位置で使用することで背中が固定できるため、安定して作業ができます。スマホやタブレットを手で持って使う際には、リクライニングを大きくすることでリラックスした姿勢を保つことができます。座面に座る姿勢も取ることができるため、姿勢を変化させて疲労を軽減できます。
在宅ワークでは、チェアの座り心地が作業効率に大きく影響することを、Thinkを利用することで実感することができました。在宅ワークの多い方には高性能なオフィスチェアがオススメだと感じました
記事執筆：伊藤浩一
