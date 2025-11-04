全国の港湾で強い毒を持つ「要緊急対処特定外来生物」のヒアリの発見が相次いでいることを受け、環境省は、特有のにおいをたどれる探知犬の導入に向けて、来春までに国内で試験的な育成を始める方針を固めた。中国などから日本に侵入したヒアリの発見事例は今年度、過去最多に達し、海外で導入実績のある探知犬を使って水際対策を強化する。ヒアリは中国や米国、台湾、オーストラリアなど環太平洋諸国・地域に広く分布している