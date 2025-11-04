Photo: 山田洋路 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 必要なモノをスタイリッシュにまとめ上げ、さらにフットワークは軽くありたい…。「本革4way巾着バッグ」は、まさにそういうアイテムです。その秘密は、見た目以上の収納力とシーンを選ばない4wayの柔軟性。オンオフ問わずアクティブに動きたい方にもおすすめのポーチを今回試してみたので、実際の使用感や特長を合わせてお伝えします