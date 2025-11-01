タレント藤本美貴（40）が31日までに、インスタグラムを更新。モデルでタレントの益若つばさ（40）の家を訪れ、仲良しタレントらとの集合写真を公開した。藤本は「『夫が寝たあとに』で盛り上がって益若つばさちゃんのお家になっちゃんとお邪魔することに」と経緯を明かし、同番組でともにMCを務めるお笑いタレント横澤夏子（35）と、タレント鈴木奈々（37）、子どもたちも交えた集合写真を披露した。藤本は「私は子供たちも一緒に