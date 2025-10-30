子どもの将来を考えて取り組みたい食育。しかし、「家庭で何から始めていいかわからない…」という人も多いのではないでしょうか。管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんによると、「イベントを通じた食育は、子どもが『食べること＝楽しい』と実感しやすくなるのが大きな魅力です」とのこと。そこで、10月31日のハロウィーンに合わせたおすすめの食育を紹介します。【写真】ハロウィーンでどんなことを教えられる？