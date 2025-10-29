10万人を超える医師・歯科医師で構成される全国保険医団体連合会（保団連）が10月29日、難病患者家族らと記者会見を開き、「OTC類似薬保険外しに関する影響アンケート」の中間報告を公表。 OTC類似薬とは、医療用医薬品のうち、市販されているOTC（一般用医薬品）と同じ有効成分や類似した効能を持つ薬のこと。 湿布や解熱鎮痛薬、咳（せき）止め、抗アレルギー薬などが該当し、これらは通常、医師の診察と処方箋