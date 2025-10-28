PFUが開発・販売する高性能コンパクトキーボードHHKBシリーズの新製品「HHKB Professional Classic Type-S」が、PFUダイレクトでの販売を開始した。HHKB Professional Classic Type-S。シンプルな有線接続ながら、静音性や高速タイピング機能を追加した同シリーズは、合理的なキー配列を持つハイエンドキーボードのシリーズで1996年に発売開始以来、プログラマーやエンジニアといったタイピングのプロたちに愛されてきたシリーズだ