ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、8年目となるポケモン（東京都港区）とのコラボレーションを実施。「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」として、コラボ商品やグッズを11月5日から数量・期間限定で発売します。【画像】「もふもふすぎ！！」これが“もふもふ”した「ピカチュウ」のドーナツです！「ブランケット」付きセットも登場今年のコラボでは、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」「タマ