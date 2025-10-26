児童や生徒が守るべき学習上・生活上の規律として、各学校で定められている「校則」。しかし、中には理不尽としか思えない「ブラック校則」もかつては少なくありませんでした。【画像】「えっ…理不尽すぎ……」→これが実際にあった《ブラック校則》の数々です…！「校門で先生にあいさつしてから、教室に着くまでの間…」実際にブラック校則を経験した人の多くがまず思い出すのが、髪形や髪色についてのルール。SNSなどでは