スピードスケート全日本距離別選手権(25日、長野市エムウェーブ)全日本距離別選手権2日目が行われ、男子1500メートルに出場した笠原光太朗選手(専修大)が優勝を飾りました。7組でスタートした笠原選手は、会心の滑りを披露し1分45秒51の自己ベストでフィニッシュ。全体トップに立つと、最終10組までこのタイムを超える選手は現れず、優勝を手にしました。笠原選手は「自己ベストが1分47秒2とかだったので、まさかこのタイムが出