「アベック」「チョベリグ」「ナウい」。そんな年上世代の古い言葉にとまどう20代の若者たち。世代間の言語ギャップを浮き彫りにする調査結果が発表された。昭和時代の「アベック」は平成には「カップル」にジブラルタ生命保険が全国20〜29歳の男女4700人を対象にインターネットで調べた。自由回答形式で調査期間は2025年8月8〜26日。「年上の世代に言われて、なんのことだかわからなかった言葉」をたずねたところ、1位になったの