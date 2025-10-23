お笑い芸人の渡辺直美が、きょう10月23日、38歳の誕生日を迎えた。2021年よりアメリカ・ニューヨークを拠点に活動する渡辺は、今年（2025年）6月に日本で13年ぶりに単独コントライブを開催、その千秋楽終演後には、芸歴20年目を迎える来年の2月11日に東京ドームで単独ライブを開催すると自身のInstagramで発表した。東京ドームでは昨年、お笑いコンビのオードリーがライブを開催したが、ピン芸人では渡辺が史上初になるという。