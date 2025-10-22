「レビン」に新型モデル登場？中国市場で展開されているトヨタ「カローラレビン」のマイナーチェンジモデルが明らかになりました。SNSでは「これは気になる」「日本にも来てほしい」といった声が相次ぎ、ファンの間で話題となっています。大口顔の新レビン！［画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部）］【画像】すげぇ…トヨタ新「カローラ」です。画像を見る！（30枚）レビンといえば、1972年に「カローラクーペ