“14年ぶり復活”のトヨタ「レビン」まもなく「新型」登場!? 2.0リッターエンジン搭載＆引き伸ばしボディ採用の新モデルが話題に！ 大口顔の中国モデル登場へ

「レビン」に新型モデル登場？

中国市場で展開されているトヨタ「カローラレビン」のマイナーチェンジモデルが明らかになりました。

SNSでは「これは気になる」「日本にも来てほしい」といった声が相次ぎ、ファンの間で話題となっています。

大口顔の新レビン！［画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部）］

レビンといえば、1972年に「カローラクーペ」をベースに誕生し、2000年まで7世代にわたって販売されたスポーティモデル。なかでも4代目「AE86」は今なお高い人気を誇ります。

日本では2000年の7代目モデル終了とともにその名が消えましたが、中国では2014年に復活。現在は広汽トヨタが「カローラ」の兄弟車としての2代目（通算9代目）モデルを販売しています。

現行レビンは日本仕様とは異なるグローバルモデルで、ボディサイズが一回り大きく、フロントマスクには日本仕様と同じ「キーンルック」を採用。よりアグレッシブな印象を持つデザインが特徴です。

今回話題となったのは、中国工業情報化部（工信部）のサイトに掲載された新型レビンとカローラの画像です。

カローラには、新型プリウスなどで採用されている「ハンマーヘッド」型のフロントマスクが与えられ、イメージが一新される見込みです。

一方、レビンは外観に大きな変更はなく、ホイールベースが50mm延長されたロングホイールベース版になると見られています。

パワートレインは、1.8リッターハイブリッドと2リッターガソリンに統一される見込み。従来の1.2リッターターボや1.5リッターガソリンは廃止され、レビンGTに搭載されていた2リッターが通常モデルに移行する形となりそうです。

※ ※ ※

今回の変更に対し、SNSでは「洗練された印象」「かっこいい」といったデザインへの好意的な声が多く寄せられているほか、「50mmのロングホイールベースで室内が広くなるのは魅力的」といった実用性への注目も集まっています。

また、「日本でもこのデザインを採用してほしい」といった国内展開を望む声も見られました。

なお、日本仕様のカローラとはボディサイズが異なるため、同じデザインがすぐに導入される可能性は低いと見られます。ただし、今後の改良に何らかの影響を及ぼす可能性もあり、正式発表を前に動向への注目が高まっています。