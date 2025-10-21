ニューストップ > 国内ニュース > 兵庫で1歳男児が母親が運転する車にはねられ死亡「気付かなかった」 国内の事件・事故 死亡事故 駐車場 家族 兵庫県 時事ニュース FNNプライムオンライン 兵庫で1歳男児が母親が運転する車にはねられ死亡「気付かなかった」 2025年10月21日 17時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日、兵庫・佐用町の住宅の駐車場で1歳男児が車にひかれた 意識不明の状態で病院に運ばれたが、死亡が確認されたとのこと 車を運転していた母親は警察に対し、「気付かなかった」と話しているという 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分