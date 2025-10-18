今年度の文化勲章の受章者と文化功労者が発表され、プロ野球の王貞治さんや声優・野沢雅子さんらが選ばれました。文化勲章の受章者には、756本の本塁打で世界記録を塗り替えるなど、プロ野球の発展に貢献した王貞治さんら8人が選ばれました。王貞治さん「やっぱり多くの皆さんに支えられている訳ですよね、本当に皆さんと一緒にここまで来られたということ改めて良かったと思いますしね、皆さんに感謝の意を表してありがとうござい