「トロン」シリーズの３作目となる「トロン：アレス」が公開され、興行収入は約３３５０万ドル（約５１億円）を記録した/Disney（ＣＮＮ）米ディズニーのＳＦアクション映画「トロン：アレス」が、北米市場の週末興行収入で約３３５０万ドル（約５１億円）を記録し、首位を獲得した。数十年にわたる人気シリーズ「トロン」の第３弾となる同作は、当初アナリストが予測していた４０００万ドル超の初動には届かなかった。製作費は約