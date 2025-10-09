ジンエアーは、日韓線で「今月の特別割引」を10月1日から14日まで開催している。運賃が韓国行き国際線は最大15％、韓国国内線は最大15％が割引となる。搭乗期間は10月14日から12月30日までで、一部の日は対象外となる。日本語のウェブサイトから日本円で購入する場合に限り、運賃は一部の「フレックス」から「スーパーロー」運賃が対象となる。会員限定で、割引は自動的に適用される。