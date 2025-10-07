5月からマリナーズの特任コーチ兼コンサルタントとして活動毎日が刺激的だ。ソフトバンク、ロッテでプレーした福田秀平氏は、5月からマリナーズの特任コーチ兼コンサルタントとして活動。米国での選手経験、プロ野球での指導経験がない中、異例となる米国でのコーチ就任だった。「毎日が学びしかないです。日本と米国の野球の違いだったり。元々メジャーリーグが好きで見ていたんですけど、実際に来てみて、さらに勉強になったと