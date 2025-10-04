トムソン監督「カットボールを投げ始めていると聞いている」フィリーズのロブ・トムソン監督が3日（日本時間4日）、ドジャースとの地区シリーズ前に記者会見に臨んだ。ドジャース・佐々木朗希投手についても言及した。「とても良い投手だ。基本的に速球とスプリットが武器。カットボールを投げ始めていると聞いているが、我々の目ではまだ確認できていない。攻めの姿勢で投げてくるし、短いイニングでも非常に大きな武器になる腕