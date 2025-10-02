サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、サコッシュ・ショルダーバッグ・クラッチバッグ・バッグインバッグの4WAYの仕様で使えて、長財布や11インチ以下のiPadも入る、上質な牛本革製でしっとりと手に馴染むサコッシュ「200-BAG095」（ブラック・ブラウン・ネイビー）を発売した。■本革製4WAYサコッシュ使うほどに馴染む。本革製4WAYサコッシュ。サコッシュ・ショルダーバッグ・クラッチバッグ・